В Ростовской области выявили 722 случая коронавируса за сутки

В Ростовской области выявили 722 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Больше всего заболевших — в Ростове-на-Дону (158 человек), а также в Таганроге, Шахтах и Волгодонске.

За всё время в регионе заболели 354 527 жителей. Коэффициент распространения болезни — 0,59.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 28 709 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский напомнил о важности вакцинации от COVID-19.