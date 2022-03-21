В Оренбургской области зафиксировали 552 случая COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области зафиксировали 552 случая COVID-19 за последние сутки.
В Оренбургской области зафиксировали 552 случая COVID-19 за сутки
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  • © stefanamer

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 207 515 жителей.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1645 человек, всего — 186 679.

Также стало известно, что во всех больницах Нижегородской области сняли карантин по коронавирусу, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

«Отсутствуют медицинские организации, отделения которых закрыты на карантин по COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский напомнил о важности вакцинации от COVID-19.

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