В Ижевске собрали гуманитарный груз для жителей Донбасса
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Об этом пишет ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Отмечается, что 20 марта груз привезли в приёмный пункт МЧС России для дальнейшей его передачи жителям Донбасса.
Наряду с этим сообщается, что в Крыму, на базе школы Джанкоя, организовали пункт временного размещения граждан, прибывших из разных городов Украины.
Людям оказывают психологическую и при необходимости медицинскую помощь, передаёт «Крым 24».
Также на въезде в Крым развёрнут пункт обогрева. Несколько дней там работает мобильная подстанция скорой помощи.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие привезли в город Балаклею Харьковской области порядка 8 т гуманитарной помощи.