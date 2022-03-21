В Ижевске собрали гуманитарный груз для жителей Донбасса

Короткая ссылка
Почти полтонны гуманитарной помощи собрали депутаты фракции «Единая Россия» гордумы Ижевска для жителей ЛНР и ДНР.
В Ижевске собрали гуманитарный груз для жителей Донбасса
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

Об этом пишет ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Отмечается, что 20 марта груз привезли в приёмный пункт МЧС России для дальнейшей его передачи жителям Донбасса.

Наряду с этим сообщается, что в Крыму, на базе школы Джанкоя, организовали пункт временного размещения граждан, прибывших из разных городов Украины.

Людям оказывают психологическую и при необходимости медицинскую помощь, передаёт «Крым 24».

Также на въезде в Крым развёрнут пункт обогрева. Несколько дней там работает мобильная подстанция скорой помощи.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие привезли в город Балаклею Харьковской области порядка 8 т гуманитарной помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить