В Ижевске собрали гуманитарный груз для жителей Донбасса

Почти полтонны гуманитарной помощи собрали депутаты фракции «Единая Россия» гордумы Ижевска для жителей ЛНР и ДНР.

Об этом пишет ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Отмечается, что 20 марта груз привезли в приёмный пункт МЧС России для дальнейшей его передачи жителям Донбасса.

Наряду с этим сообщается, что в Крыму, на базе школы Джанкоя, организовали пункт временного размещения граждан, прибывших из разных городов Украины.

Людям оказывают психологическую и при необходимости медицинскую помощь, передаёт «Крым 24».

Также на въезде в Крым развёрнут пункт обогрева. Несколько дней там работает мобильная подстанция скорой помощи.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие привезли в город Балаклею Харьковской области порядка 8 т гуманитарной помощи.