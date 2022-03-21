Воробьёв предложил выплатить по 3 млн рублей семьям погибших на Украине военнослужащих из Подмосковья

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил выплатить по 3 млн рублей семьям погибших на Украине военнослужащих из Подмосковья.
Воробьёв предложил выплатить по 3 млн рублей семьям погибших на Украине военнослужащих из Подмосковья
  • © Александр Щемляев / Пресс-служба Губернатора Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

«Знаем, что президент своим указом предусмотрел выплаты на федеральном уровне и тем, кто отдал свою жизнь за это очень важное дело, и тем, кто получил ранения. Со своей стороны, я вношу закон и прошу депутатов Мособлдумы поддержать наше решение по выделению дополнительно 3 млн рублей семьям, где погибли солдаты и офицеры», — заявил Воробьёв на совещании с региональным правительством.

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов посетил Военный клинический госпиталь Министерства обороны в Подольске, где встретился с раненными в ходе спецоперации на Украине российскими военнослужащими.

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