В Иркутской области за сутки выявили 971 случай COVID-19

В Иркутской области в течение прошедших суток медики подтвердили коронавирусную инфекцию у 971 человека.

При этом, как сообщает kp.ru, 1129 человек выздоровели. Скончались от коронавирусной инфекции за тот же период 11 жителей региона.

Между тем стало известно, что в Омской области ещё десять больниц вернулись к плановой работе.

В областном Минздраве объявили о переводе из коронавирусного фонда ещё 430 коек. Для пациентов с COVID-19 во всём регионе осталось 2176 мест, передаёт gorod55.ru.

Ранее сообщалось, что в России выявили 28 709 случаев инфицирования коронавирусом в течение суток. Днём ранее зафиксировали 31 035 заболевших.