В институт им. Склифосовского поставили современное медоборудование

В операционный блок НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского поставили шесть лапароскопических стоек последнего поколения.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Четыре из шести стоек транслируют изображение в разрешении 4К, что позволяет хирургу видеть картинку участка операции в самом высоком качестве. Ещё две стойки оснащены системой 3D-визуализации, что особенно важно при сложных вмешательствах, когда хирургу необходимо видеть изображение объёмным, а не плоским», — рассказала главврач НИИ Наталия Дроздова.

Она отметила, что ранее операционные были оснащены в основном стойками с 2D-визуализацией.

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