В институт им. Склифосовского поставили современное медоборудование
Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Четыре из шести стоек транслируют изображение в разрешении 4К, что позволяет хирургу видеть картинку участка операции в самом высоком качестве. Ещё две стойки оснащены системой 3D-визуализации, что особенно важно при сложных вмешательствах, когда хирургу необходимо видеть изображение объёмным, а не плоским», — рассказала главврач НИИ Наталия Дроздова.
Она отметила, что ранее операционные были оснащены в основном стойками с 2D-визуализацией.
Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.