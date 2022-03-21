Вице-премьер Трутнев: власти будут работать над снижением конечных цен на продовольствие

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Российские власти будут работать над снижением конечных цен на продовольствие с транспортными компаниями и таможней. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Вице-премьер Трутнев: власти будут работать над снижением конечных цен на продовольствие
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

Во Владивостоке он провёл совещание по ситуации на потребительском рынке Приморского края.

«Мы по всей цепочке, касающейся и транспорта, и таможни, и логистики, будем работать на снижение конечных цен», — сказал Трутнев, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверять поставки сахара в розничные торговые сети. Как отметили в ведомстве, ажиотажный спрос и действия недобросовестных предпринимателей привели к отсутствию товара на полках магазинов в ряде регионов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар.

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