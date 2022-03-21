Стоимость аренды жилья в городах России снизилась на 5,5% в феврале

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Арендное жильё в крупных городах России с 24 февраля подешевело примерно на 5,5%. Спрос на съём жилплощади в Москве упал на 17%.
Стоимость аренды жилья в городах России снизилась на 5,5% в феврале
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом «Известиям» сообщили участники рынка недвижимости.

По данным генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, цены на съём однокомнатных квартир упали на 4,5%, двухкомнатных — на 5%, трёхкомнатных — на 5,5%. В Санкт-Петербурге аренда однушек подешевела на 2%, двухкомнатных — на 3,1%, трёхкомнатных — на 3,6%.

По информации эксперта «ЦИАН.Аналитика» Виктории Кирюхиной, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры с 24 февраля в городах-миллионниках снизилась на 1,7% (с 20,5 тыс. до 20,2 тыс. рублей), двухкомнатных — на 1% (с 56,1 тыс. до 55,57 тыс. рублей). Количество объявлений однокомнатных квартир в аренду увеличилось на 39%, двухкомнатных — на 30%, добавила она.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Ринат Хасанов в беседе с ФАН рассказал, от чего зависят цены на недвижимость.

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