Иммунолог Крючков рассказал о механизме возможного развития тромбоза на фоне COVID-19

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», рассказал, что при коронавирусной инфекции тромбоз может возникнуть в случае снижении свёртываемости крови.

«Есть и фактор малопредсказуемый. В ответ на коронавирусную инфекцию есть механизм, когда образуются аутоиммунные антитела, они направлены к кусочку коронавируса, но параллельно оказываются способными связываться с собственными тромбоцитами (клетками крови, помогающими образовывать сгустки и прекращать кровотечение. — RT)», — сказал Крючков в беседе с URA.RU.

В результате функция тромбоцитов изменяется и возникает тромбоцитопения.

На фоне этого возникает склонность к тромбозам, заключил врач.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».