Иммунолог Крючков рассказал о механизме возможного развития тромбоза на фоне COVID-19
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«Есть и фактор малопредсказуемый. В ответ на коронавирусную инфекцию есть механизм, когда образуются аутоиммунные антитела, они направлены к кусочку коронавируса, но параллельно оказываются способными связываться с собственными тромбоцитами (клетками крови, помогающими образовывать сгустки и прекращать кровотечение. — RT)», — сказал Крючков в беседе с URA.RU.
В результате функция тромбоцитов изменяется и возникает тромбоцитопения.
На фоне этого возникает склонность к тромбозам, заключил врач.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».