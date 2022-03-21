Специалист по туризму Осипова назвала удалённые от цивилизации направления

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Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, что для отдыха вдали от цивилизации подойдут такие направления, как Камчатка, Байкал, Алтай и Сахалин.
Специалист по туризму Осипова назвала удалённые от цивилизации направления
  • © РИА Новости / Александр Пирагис

«В России есть такие уголки, которые ещё не развиты, нет инфраструктуры, туда ещё не дошла цивилизация в полном смысле этого слова. Это Камчатка, которую надо развивать», — сказала Осипова в беседе с URA.RU.

Также к числу таких турнаправлений эксперт приписала Сахалин, Алтай, Байкал.

«Туристы летают и довольны. Кто-то ездит смотреть лёд необыкновенный в феврале, кто-то летом — рыбу ловить», — добавила она.

По сообщениям «Взгляда», в России запустили первые спецпроекты в рамках госпрограммы по развитию молодёжного туризма «Больше, чем путешествие».

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