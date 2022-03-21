Специалист по туризму Осипова назвала удалённые от цивилизации направления

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, что для отдыха вдали от цивилизации подойдут такие направления, как Камчатка, Байкал, Алтай и Сахалин.

«В России есть такие уголки, которые ещё не развиты, нет инфраструктуры, туда ещё не дошла цивилизация в полном смысле этого слова. Это Камчатка, которую надо развивать», — сказала Осипова в беседе с URA.RU.

Также к числу таких турнаправлений эксперт приписала Сахалин, Алтай, Байкал.

«Туристы летают и довольны. Кто-то ездит смотреть лёд необыкновенный в феврале, кто-то летом — рыбу ловить», — добавила она.

По сообщениям «Взгляда», в России запустили первые спецпроекты в рамках госпрограммы по развитию молодёжного туризма «Больше, чем путешествие».