Специалист по туризму Осипова назвала удалённые от цивилизации направления
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«В России есть такие уголки, которые ещё не развиты, нет инфраструктуры, туда ещё не дошла цивилизация в полном смысле этого слова. Это Камчатка, которую надо развивать», — сказала Осипова в беседе с URA.RU.
Также к числу таких турнаправлений эксперт приписала Сахалин, Алтай, Байкал.
«Туристы летают и довольны. Кто-то ездит смотреть лёд необыкновенный в феврале, кто-то летом — рыбу ловить», — добавила она.
По сообщениям «Взгляда», в России запустили первые спецпроекты в рамках госпрограммы по развитию молодёжного туризма «Больше, чем путешествие».