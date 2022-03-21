Крымский депутат Гемпель порекомендовал Киеву не задерживаться с признанием полуострова
«Признание Крыма со стороны Украины сегодня нужно не столько крымчанам, сколько самой Украине, чтобы сохраниться как государство», — приводит РИА Новости его заявление.
Гемпель посоветовал Киеву «не мешкать с этим решением».
При этом, по словам депутата, лично для крымчан важно, что их выбор в 2014 году признала Россия и поддержали все россияне.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос в отношении полуострова закрыт, а референдум был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.