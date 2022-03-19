За восемь лет Крым и Севастополь посетили 45 млн туристов

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После воссоединения с Россией Крым и Севастополь приняли 45 млн туристов, заявил заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Кирилл Степанов.

«С 2015 по 2021 год Крым посетили более 45 млн туристов... Я надеюсь, что Крым, как поручил глава государства, станет витриной России. И сюда будут приезжать иностранные туристы», — сказал он в комментарии ТАСС.

По словам Степанова, за ростом турпотока следует увеличение расходов и инвестиций в строительство в регионе. Так, например, объём введённого в эксплуатацию жилья на территории полуострова составил 4,5 млн кв. м, в Севастополе — 2,3 млн кв. м.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с ФАН рассказал о развитии туротрасли на полуострове.

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