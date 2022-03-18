Глава Минсельхоза Патрушев заявил о бесперебойной отгрузке сахара в России

Короткая ссылка
Отгрузки сахара в России идут без перебоев, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
Глава Минсельхоза Патрушев заявил о бесперебойной отгрузке сахара в России
  • РИА Новости

«Отдельного внимания потребовала ситуация с сахаром. Сейчас отгрузки идут без перебоев», — цитирует ТАСС Патрушева.

По его словам, «все заводы работают фактически круглосуточно».

Ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверять поставки сахара в розничные торговые сети. Как отметили в ведомстве, ажиотажный спрос и действия недобросовестных предпринимателей привели к отсутствию товара на полках магазинов в ряде регионов. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах исключительно эмоциональный и Минпромторг в нынешних условиях работает великолепно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить