Глава Минсельхоза Патрушев заявил о бесперебойной отгрузке сахара в России

Отгрузки сахара в России идут без перебоев, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«Отдельного внимания потребовала ситуация с сахаром. Сейчас отгрузки идут без перебоев», — цитирует ТАСС Патрушева.

По его словам, «все заводы работают фактически круглосуточно».

Ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверять поставки сахара в розничные торговые сети. Как отметили в ведомстве, ажиотажный спрос и действия недобросовестных предпринимателей привели к отсутствию товара на полках магазинов в ряде регионов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах исключительно эмоциональный и Минпромторг в нынешних условиях работает великолепно.