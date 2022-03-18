Посольство России поздравило крымчан с восьмилетней годовщиной воссоединения с Россией

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Посольство России в США поздравило крымчан с восьмилетней годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«Дорогие крымчане! Дорогие соотечественники! От всей души поздравляем вас и всех россиян c восьмилетием возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань», — говорится в сообщении посольства в Telegram.

В ведомстве отметили, что ряд сотрудников российского посольства жили и выросли в Крыму.

«Крымская весна вошла в историю Отечества как символ национального единства и вызвала патриотический подъём по всей нашей великой стране. Этот праздник близок сердцу каждого гражданина России», — заключается в поздравлении.

Российский президент Владимир Путин заявил, что прошедшие годы доказали, насколько правильным был выбор крымчан воссоединиться с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что будущее Крыма — навсегда с Россией

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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