Посольство России поздравило крымчан с восьмилетней годовщиной воссоединения с Россией

Посольство России в США поздравило крымчан с восьмилетней годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«Дорогие крымчане! Дорогие соотечественники! От всей души поздравляем вас и всех россиян c восьмилетием возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань», — говорится в сообщении посольства в Telegram.

В ведомстве отметили, что ряд сотрудников российского посольства жили и выросли в Крыму.

«Крымская весна вошла в историю Отечества как символ национального единства и вызвала патриотический подъём по всей нашей великой стране. Этот праздник близок сердцу каждого гражданина России», — заключается в поздравлении.

Российский президент Владимир Путин заявил, что прошедшие годы доказали, насколько правильным был выбор крымчан воссоединиться с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что будущее Крыма — навсегда с Россией.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.