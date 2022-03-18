Иммунолог Максимова перечислила наиболее распространённые бытовые аллергены
«Основные бытовые аллергены, которые нас окружают, — это бытовая пыль и клещи домашней пыли, которые живут в коврах, матрасах, мягкой мебели, игрушках. Чтобы уменьшить их присутствие, необходимо проводить ежедневые влажные уборки», — рассказала она в интервью радио Sputnik.
Максимова также рекомендовала использовать воздухоочистители и спреи для обработки помещений.
Врач-аллерголог и иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих рассказала, насколько тяжёлой будет предстоящая весна для аллергиков.