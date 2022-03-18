Вирусолог Тимаков допустил новый рост заболеваемости COVID-19 в России осенью

Повторный рост случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в России возможен осенью. Об этом заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

«Осенью вероятен всплеск повторный заболеваемости, и дальше всё будет зависеть от мутаций коронавируса. Если планово, то осенью — весной будет наблюдаться подъём заболеваемости. Если говорить о мутациях, то они непредсказуемы и от сезонов не зависят», — цитирует Тимакова ТАСС.

Он отметил, что в России уже сформирован достаточный коллективный иммунитет к COVID-19.

Ранее главный врач медицинской клиники НАКФФ Максим Рыков заявил, что пациентам с постковидным синдромом необходимо наблюдаться у специалистов.

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