Артемий Лебедев: больше всего на свете меня бесит активизм

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что его бесит активизм. Активисты, по его словам, это «читеры и хакеры», которые пользуются обществом в корыстных целях.

«Больше всего на свете меня бесит активизм. Активисты — это люди, которые читеры и хакеры, которые используют устройство общества, и беззащитность общества, и открытость общества в своих корыстных, как правило, информационных целях», — сказал Лебедев.

Он напомнил о случае, когда сотрудница Первого канала появилась во время эфира программы «Время» с плакатом пацифистского содержания.

«Это так же нечестно, как выбегание Pussy Riot на футбольный матч посреди поля, как все остальные выходки людей, которые привлекают к себе внимание, пользуясь доверчивостью общества. Разумные люди так не поступают», — сказал он.

Внимание, которое уделяется таким выходкам, незаслуженно, считает дизайнер.

«Человека нужно пожурить, может быть, лишить его квартальной премии. Увольнять его, конечно же, не надо, но и в следующий раз послеживать, потому что у человека могут быть какие-то проблемы, тревоги, или нужно с психологом посовещаться», — добавил Лебедев.

В прошлый раз Лебедев заявил, что его бесит цензура на YouTube.