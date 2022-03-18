Председатель ПСБ Фрадков избран замглавы Союза машиностроителей России

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Председатель Промсвязьбанка Пётр Фрадков избран заместителем главы Союза машиностроителей России.

Как сообщает газета «Известия», об этом объявили на заседании Бюро СМР и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».

«Я благодарен коллегам за оказанное доверие. Впереди большая и сложная совместная работа. В новых условиях мы продолжаем бесперебойно выполнять поставленные государством задачи и сопровождать деятельность предприятий машиностроения», — заявил Фрадков.

По его словам, целью является не только сохранение такого взаимодействия, но и его дальнейшее развитие.

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