В Нижегородской области прививку против COVID-19 сделали 1863 подростка
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональный Минздрав.
В настоящее время в области имеются в наличии все виды отечественных вакцин от COVID-19, в том числе 401 241 комплект «Спутника V».
Также доступны «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт», передаёт newsnn.ru.
Ранее главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко и главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина рассказали о возможных последствиях перенесённого заболевания COVID-19.