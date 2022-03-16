В Нижегородской области прививку против COVID-19 сделали 1863 подростка

В Нижегородской области прививку против коронавируса сделали 1863 подростка. Оба компонента вакцины получил 1121 несовершеннолетний.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональный Минздрав.

В настоящее время в области имеются в наличии все виды отечественных вакцин от COVID-19, в том числе 401 241 комплект «Спутника V».

Также доступны «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт», передаёт newsnn.ru.

Ранее главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко и главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина рассказали о возможных последствиях перенесённого заболевания COVID-19.