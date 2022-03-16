В Белгородской области появится новый пункт приёма беженцев из Донбасса

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В Белгородской области появится новый пункт временного размещения для беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины.
В Белгородской области появится новый пункт приёма беженцев из Донбасса
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Площадка будет задействована в три этапа — сначала там примут 700 человек, затем 1,2 тыс. На завершающем этапе в пункте смогут проживать до 3 тыс. граждан.

По данным на 15 марта, в регионе находятся 3044 беженца — из них 1648 проживают у родственников или знакомых, 690 снимают жильё, 706 живут в пунктах временного размещения.

Наряду с этим стало известно, что в Перми продолжается сбор помощи для жителей ДНР и ЛНР, передаёт kp.ru. Основной пункт сбора находится на бульваре Гагарина.

Среди необходимых беженцам вещей — постельное бельё, полотенца, средства личной гигиены, хозтовары и продукты длительного срока хранения.

Ранее сообщалось, что в Тюменскую область приехали 55 беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины.

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