Песков заявил о согласовании с Путиным списка лиц, против которых Россия ввела санкции

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Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с российским президентом Владимиром Путиным.
Песков заявил о согласовании с Путиным списка лиц, против которых Россия ввела санкции
  • Gettyimages.ru
  • © Soltan Frédéric

«Это, разумеется, согласовывалось с главой государства», — заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

15 марта Россия ввела персональные санкции против президента США и 13 высших должностных лиц США.

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