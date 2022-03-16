Песков заявил о согласовании с Путиным списка лиц, против которых Россия ввела санкции

Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с российским президентом Владимиром Путиным.

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«Это, разумеется, согласовывалось с главой государства», — заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. 15 марта Россия ввела персональные санкции против президента США и 13 высших должностных лиц США.