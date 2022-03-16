В Москве ликвидировали 290 объектов самостроя с начала 2022 года

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала 2022 года в Москве ликвидировано около 290 объектов самовольного строительства. От самостроя освобождено свыше 100 тыс. кв. м территорий.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал «Экономика Москвы».

По его словам, это на 33% больше, чем в 2021 году.

Постройки были возведены с нарушениями градостроительных норм и могли угрожать жизни и здоровью людей.

«С начала 2022 года сотрудниками государственной инспекции по недвижимости столицы было выявлено более 350 незаконных объектов общей площадью 168 тыс. кв. м. Темпы выявления самостроев, в том числе возведённых в прошлые годы, увеличились на 52%», — добавил Ефимов.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о росте доверия россиян к застройщикам.