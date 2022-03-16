Оториноларинголог Агаркова назвала возможные причины снижения слуха

Врач-оториноларинголог «СМ-Клиники» Алена Агаркова рассказала о возможных причинах снижения слуха.

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что в число факторов ухудшения слуха могут войти наличие в ухе серной пробки, а также частичная или полная атрезия наружного слухового прохода.

«Тимпаносклероз, заболевания внутреннего уха — отосклероз, лабиринтит, острая и хроническая нейросенсорная тугоухость, имеющая одно- или двусторонний характер. Последние являются последовательными состояниями одного процесса — гибели слухового нерва, восстановление которого возможно только на ранних стадиях острой нейросенсорной тугоухости», — добавила Агаркова.

По её словам, к снижению слуха также могут привести острые интоксикации — бытовые или промышленные.

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