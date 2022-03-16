В Оренбургской области напомнили об углублённой диспансеризации для переболевших COVID-19

В территориальном Фонде обязательного медицинского страхования Оренбургской области напомнили об углублённой диспансеризации для переболевших COVID-19.

Об этом сообщает RIA56.

Прохождение обследования рекомендуется не менее чем через 60 дней после выздоровления. Диспансеризация предназначена для выявления постковидного синдрома и других возможных последствий для организма.

Пройти такое обследование можно в поликлинике по месту прикрепления.

По данным фонда, 4610 оренбуржцев уже воспользовались возможностью углублённой диспансеризации.

Также стало известно, что в Самарской области эпидемиологический порог по ОРВИ превышен на 44,71%, передаёт volga.news со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

За неделю с 7 по 13 марта в регионе выявили 14 515 случаев заболевания.

Как напомнили в управлении, самым эффективным средством профилактики ОРВИ и гриппа является вакцинация.

Ранее главный врач клиники «Твой доктор» терапевт Татьяна Романенко и главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина рассказали о возможных последствиях перенесённого заболевания COVID-19.