В Краснодарском крае к штатному режиму работы возвращаются 10 больниц

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В Краснодарском крае к штатному режиму работы возвращаются десять медучреждений, работавших как ковидные госпитали.
В Краснодарском крае к штатному режиму работы возвращаются 10 больниц
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«В последние недели заболеваемость коронавирусом и число госпитализаций на Кубани снижается. Это позволило нам закрыть десять ковидных госпиталей из 28 — эти больницы вернулись к обычному режиму работы», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, в целом коечный фонд для пациентов с COVID-19 сократился в два раза, в настоящее время свободно 30% коек.

Также стало известно, что в Омской области на фоне улучшения ситуации с коронавирусом выводят из фонда ковидные койки, передаёт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В частности, коронавирусные койки почти полностью освободились в стационаре ГКБ №11. В настоящее время на лечении в больнице находятся около 100 заболевших COVID-19. После их выписки места выведут из коронавирусного резерва.

Ранее главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко и главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина рассказали о возможных последствиях перенесённого заболевания COVID-19.

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