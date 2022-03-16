В Иркутской области зарегистрировали 1126 случаев COVID-19 за сутки

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В Иркутской области зарегистрировали 1126 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области зарегистрировали 1126 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 247 194 жителя. На лечении в больницах находятся 1587 пациентов.

Общее число выздоровевших достигло 254 482 (+2634 за минувшие 24 часа).

Также стало известно, что в Крыму за сутки выявили 481 случай коронавируса. Госпитализированы 72 человека, передаёт «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«За всё время на стационарном лечении находились 57 116 человек», — сказали в ведомстве.

Выздоровели 357 жителей за минувшие 24 часа, за всё время — 162 572.

Ранее главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко и главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина рассказали о возможных последствиях перенесённого заболевания COVID-19.

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