Специалист в области образования Любимова дала рекомендации по выбору онлайн-курсов

Проректор по образованию Университета 2035 Екатерина Любимова рассказала, как выбрать качественный онлайн-курс.

Для начала стоит определиться с целью обучения, сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

«Стоит задать себе вопрос: «Что я получу от этого курса?» Ответ может быть разным. Например: «С новыми знаниями получу повышение на работе» или «Смогу начать собственный бизнес», — уточнила она.

Следующий шаг — определить свои ресурсы для обучения. Также важно изучить описание курса, квалификацию преподавателей.

Чтобы выбрать действительно полезный курс, нужно почитать отзывы о продукте, обратить внимание на то, как выглядит платформа курса, как и в каких форматах преподносится информация, есть ли техническая поддержка учащихся и обратная связь, отметила специалист.

По сообщениям kp.ru, в Минобрнауки рассказали подробности о поступлении абитуриентов в вузы в 2022/23 году.