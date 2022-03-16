Экс-чиновник Росрыболовства Хохлов осуждён за мошенничество и освобождён в зале суда
- РИА Новости
«Наш подзащитный был признан виновным в совершении преступления... Пресненский суд приговорил его к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — цитирует ТАСС адвоката Игоря Зубера.
Он уточнил, что Хохлов был освобождён в зале суда, так как назначенный ему срок он провёл под стражей на Кипре, в столичном СИЗО и под домашним арестом.
В декабре 2020 года сообщалось, что Хохлов был экстрадирован из Республики Кипр в Россию.
Хохлов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России («Покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения»).
Экс-чиновник под предлогом обеспечения трудоустройства на руководящую должность в Федеральное агентство по рыболовству убедил потерпевшего передать ему $7 млн.