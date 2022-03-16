Автоюрист Радько рассказал, как действовать в случае автоподставы

Автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько рассказал, что мошенники периодически обманывают российских автомобилистов, имитируя ДТП.

Как вести себя в подобных ситуациях эксперт объяснил в беседе с радио Sputnik.

«Нужно понимать, что у всех водителей должен быть полис ОСАГО. Если кто-то требует заплатить деньги здесь и сейчас, то это, скорее всего, мошенник. И если вы ему ответите, что у вас есть страховка и предложите оформлять всё через полицию, он откажется. У него расчёт именно на то, что он берёт сразу нахрапом, на испуг. Бегать по страховым компаниям, чтобы получить копейки, а остальное получать через суд, ни один мошенник не будет», — сказал Радько.

Иногда злоумышленники действуют в сговоре с «профессиональными свидетелями», продолжил эксперт. В этом случае стоит воспользоваться видеорегистратором, а если его нет, то сделать видеозапись на телефоне, чтобы зафиксировать действия пострадавшего и очевидцев.

Кроме того, Радько порекомендовал не покидать место ДТП до прибытия полиции.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с URA.RU рассказал, что менять резину с зимней на летнюю лучше всего в мае.