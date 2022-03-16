Офтальмолог Шилова рассказала о последствиях использования некачественной туши для ресниц

Врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что женщины, которые используют некачественную тушь для ресниц, рискуют столкнуться с проблемами.

«Офтальмологи-терапевты на первичном приёме часто сталкиваются с проблемами влияния некачественной косметики, в частности, туши. Это могут быть токсические реакции, связанные с некими компонентами. Это именно интоксикация. Тогда глаз краснеет, слезится, снижается острота зрения, глазная поверхность становится рыхлой. Когда добавляется ещё аллергический компонент, присоединяются зуд, жжение», — рассказала Шилова в беседе с URA.RU.

По её словам, такие проблемы могут снизить качество жизни. Кроме того, они требуют длительного лечения — в пределах нескольких недель.

«Когда к таким токсико-аллергическим реакциям добавляется ношение контактных линз, тогда мы видим очень тяжёлые осложнения», — заключила врач.

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