В ЕАО прошли учения по пуску крылатых ракет комплексами «Искандер-М»

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Учения по пуску крылатых ракет комплексами «Искандер-М» прошли на территории Еврейской автономной области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

«В ЕАО расчёты ракетного соединения общевойсковой армии ВВО, на вооружении которого состоит оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», решили задачи по уничтожению критически важных объектов условного противника», — приводит сообщение РИА Новости.

В частности, военнослужащие отработали проверку систем ракет, выполнили их перегрузку и уничтожили командные пункты условного противника.

Ранее боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» соединения противовоздушной обороны Балтийского флота выполнили боевые стрельбы по мишеням на полигоне в Калининградской области.

Как сообщило ФАН, экипажи кораблей Северного флота отработали поиск и ликвидацию подлодки условного противника на учениях в Баренцевом море.

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