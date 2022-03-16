В Приморье возбудили дело против экс-главы ветинспекции по делу о нападении бродячих собак

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Следствие возбудило уголовное дело по статье о халатности в отношении бывшего руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморья после нападений бродячих собак на граждан.

«Следственными органами... предъявлено обвинение бывшему руководителю государственной ветеринарной инспекции Приморского края», — говорится в сообщении на сайте СК по региону.

Он обвиняется в совершении преступления по статье о халатности.

По версии следствия, обвиняемый не привёл в соответствие нормативы стоимости услуг по отлову безнадзорных животных, тем самым не обеспечив муниципальным образованиям реальной возможности отловить бродячих собак.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести единую систему учёта и контроля содержания собак в крупных городах России.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT высказался об идее ввести единую систему учёта и контроля содержания собак.

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