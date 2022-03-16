В Приморье заключили под домашний арест мужчину по делу о гибели детей от взрыва снаряда
«В ходе расследования уголовного дела установлено, что подростки пострадали во время игры со снарядом, в хранении которого обвиняется отец одного из погибших детей...Октябрьский районный суд избрал 37-летнему обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 27 суток», — говорится в сообщении.
Экспертиза в рамках расследования достоверно установит принадлежность боеприпаса.
Ранее сообщалось, что в результате подрыва найденного старого снаряда в населённом пункте Владимировка пострадали двое детей, один из них погиб.
Второй ребёнок был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии и также скончался.