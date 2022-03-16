Экономист Клопенко заявил, что карты «МИР» и UnionPay могут заменить Visa и Mastercard

Экономист Егор Клопенко заявил, что карта «МИР» и карты международной китайской системы UnionPay могут заменить Visa и Mastercard в условиях санкций.

«Российская система быстрых платежей справилась с нагрузкой и своими задачами, и на данный момент россияне не испытывают сложностей при использовании своих карт в России. Фактически даже не пришлось менять карты Visa и Mastercard на «МИР», что для многих обычных пользователей стало удивлением», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм».

Клопенко назвал странным тот факт, что большинство российских банков «даже не подумало о том, чтобы запустить у себя карты UnionPay» на фоне многолетнего санкционного давления на Россию.

Ранее в Национальной системе платёжных карт (НСПК) сообщили, что карты платёжных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия, а затем банк сам выпустит карту МИР.

Кроме того, в НСПК напомнили, что россияне могут использовать для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом совместную карту двух платёжных систем: МИР и UnionPay.

Как заявили в ЦБ, карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России после того, как обе американские компании заявили о приостановке оказания услуг в стране.

Регулятор подчеркнул, что трансграничные операции по этим картам будут недоступны.