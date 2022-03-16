«Ведомости»: кабмин рассматривает повышение лимита беспошлинного ввоза интернет-покупок
Ожидается, что увеличенный порог будет действовать до 1 октября 2022 года.
Ответственными исполнителями по инициативе назначены Минэкономразвития, Минфин и ФТС.
Как ранее заявили в ЦБ, карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России после того, как обе американские компании заявили о приостановке оказания услуг в стране.
Регулятор подчеркнул, что трансграничные операции по этим картам будут недоступны.