«Ведомости»: кабмин рассматривает повышение лимита беспошлинного ввоза интернет-покупок

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Правительство России рассматривает повышение лимита беспошлинного ввоза интернет-покупок для физлиц до €1 тыс. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на план действий по развитию российской экономики в условиях санкций.

Ожидается, что увеличенный порог будет действовать до 1 октября 2022 года.

Ответственными исполнителями по инициативе назначены Минэкономразвития, Минфин и ФТС.

Как ранее заявили в ЦБ, карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России после того, как обе американские компании заявили о приостановке оказания услуг в стране.

Регулятор подчеркнул, что трансграничные операции по этим картам будут недоступны.

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