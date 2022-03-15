Экономист Игнатьева прокомментировала ситуацию с французским бизнесом в России

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Старший преподаватель кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Юлия Игнатьева прокомментировала ситуацию с французским бизнесом в России.

«Вероятнее всего, французским компаниям, как и всем другим игрокам, российский рынок достаточно интересен, поэтому они и принимают решение остаться», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметила Игнатьева, французские компании в своих сегментах занимают довольно большую долю на российском рынке.

Ранее сети гипермаркетов «Ашан» и Globus заявили, что продолжают работу на российском рынке и не собираются прекращать свою деятельность в России.

Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об уходе ряда иностранных компаний из России.

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