Экономист Игнатьева прокомментировала ситуацию с французским бизнесом в России

Старший преподаватель кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Юлия Игнатьева прокомментировала ситуацию с французским бизнесом в России.

«Вероятнее всего, французским компаниям, как и всем другим игрокам, российский рынок достаточно интересен, поэтому они и принимают решение остаться», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметила Игнатьева, французские компании в своих сегментах занимают довольно большую долю на российском рынке.

Ранее сети гипермаркетов «Ашан» и Globus заявили, что продолжают работу на российском рынке и не собираются прекращать свою деятельность в России.

Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об уходе ряда иностранных компаний из России.