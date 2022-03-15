В СПбГУ рассказали, сколько иностранных студентов вуза решили вернуться на родину

Более 300 иностранных студентов, прибывших на включённое обучение в весеннем семестре в СПбГУ, почти в 80% случаев приняли решение вернуться в свои вузы.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу университета.

Большинство уехавших студентов выразили желание продолжить обучение онлайн (если не было решения иностранного вуза об обязательной отмене обучения).

На данный момент свыше 200 студентов СПбГУ находятся за границей. Для них организовали информационную поддержку.

Также стало известно, что ректор БФУ имени Иммануила Канта Александр Фёдоров выступил на заседании Калининградской областной думы, передаёт «Янтарный край». На вопрос, принимает ли вуз студентов, ранее обучавшихся в Европе, ректор ответил утвердительно.

Как отметил Фёдоров, только за последние две недели в БФУ из-за рубежа вернулись 114 человек.

Ранее сообщалось, что от студентов за рубежом поступило более 150 обращений о переводе в вузы России.