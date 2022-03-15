Кардиолог Подхомутников дал советы по снижению метеочувствительности

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Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, кардиолог Владимир Подхомутников дал советы по снижению метеочувствительности.

Как считает эксперт, метеозависимые люди, как правило, не придерживаются сбалансированного питания, не соблюдают питьевой режим и режим сна.

«Исключите по максимуму употребление быстрых лёгких углеводов: сахар, конфеты, шоколад, печенье, пирожные, торты, изделия из белой муки. В суточном рационе должно быть таких углеводов всего 20%, остальное — белки и жиры», — цитирует врача «МИР 24».

По словам Подхомутникова, в рационе должны быть витамины группы В, С, А, Д, ненасыщенные жирные кислоты.

«Отрегулируйте свой режим сна, ложась спать не позднее 22:00. Не игнорируйте ходьбу (не менее 10 000 шагов)», — советует врач.

Он также рекомендует заниматься утренней гимнастикой.

Ранее главный невролог Московской области, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии МОНИКИ им. Владимирского Ренат Богданов в беседе с «Радио 1» рассказал, что метеозависимым людям в период магнитных бурь нужны щадящий режим, здоровое питание и больше отдыха.

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