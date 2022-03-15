Кардиолог Подхомутников дал советы по снижению метеочувствительности

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, кардиолог Владимир Подхомутников дал советы по снижению метеочувствительности.

Как считает эксперт, метеозависимые люди, как правило, не придерживаются сбалансированного питания, не соблюдают питьевой режим и режим сна.

«Исключите по максимуму употребление быстрых лёгких углеводов: сахар, конфеты, шоколад, печенье, пирожные, торты, изделия из белой муки. В суточном рационе должно быть таких углеводов всего 20%, остальное — белки и жиры», — цитирует врача «МИР 24».

По словам Подхомутникова, в рационе должны быть витамины группы В, С, А, Д, ненасыщенные жирные кислоты.

«Отрегулируйте свой режим сна, ложась спать не позднее 22:00. Не игнорируйте ходьбу (не менее 10 000 шагов)», — советует врач.

Он также рекомендует заниматься утренней гимнастикой.

Ранее главный невролог Московской области, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии МОНИКИ им. Владимирского Ренат Богданов в беседе с «Радио 1» рассказал, что метеозависимым людям в период магнитных бурь нужны щадящий режим, здоровое питание и больше отдыха.