В Тюменскую область приехали 55 беженцев из Донбасса и с Украины

В Тюменскую область приехали 55 беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Департамента социального развития региона.

«Централизованного приезда граждан пока не было. Однако они прибывают самостоятельно, размещаются у родственников. На 15 марта в Тюмень, Тобольск, Тюменский, Сладковский, Казанский и Аромашевский районы уже приехали 55 мирных граждан из ДНР, ЛНР и Украины, включая 16 детей», — уточнили в пресс-службе.

Также стало известно, что в Крыму школы приняли 229 детей из Донбасса, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства образования.

«Количество прибывших беженцев увеличивается ежедневно», — сообщили в ведомстве.

Ещё 18 детей посещают дошкольные образовательные учреждения.

Ранее министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина рассказала о жителях Донбасса, самостоятельно приехавших в регион.