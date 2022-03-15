В Роструде прокомментировали ситуацию на рынке труда в Подмосковье

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Представитель Федеральной службы по труду и занятости Владимир Панкратов прокомментировал ситуацию на рынке труда в Московской области.
В Роструде прокомментировали ситуацию на рынке труда в Подмосковье
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  • © Konstantin Kokoshkin

«Москва и Подмосковье являются единой экономической агломерацией, поэтому и в столице, и в области тенденции рынка труда совпадают, и в число наиболее высокооплачиваемых специалистов входят строители и айтишники. Обратите внимание, и в том, и в другом случае это высококвалифицированный труд», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, рост зарплат у строителей вызван в том числе пандемией. Как пояснил эксперт, обычно стройка продолжается от трёх до пяти лет, и чтобы квалифицированный рабочий перешёл на новый проект, ему необходимо предложить хорошие условия.

Что касается IT-специалистов, то Панкратов отметил, что востребованность и зарплаты у них будут расти в связи с цифровизацией всех сфер жизни общества.

«И чтобы получить хорошего специалиста, работодатели вынуждены поднимать заработную плату», — добавил он.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

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