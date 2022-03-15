Опрос: две трети россиян следят за курсами валют

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Сайт kp.ru провёл опрос и выяснил, что две трети россиян следят за курсами валют.

По словам 28% респондентов, они узнают такую информацию из новостей, но целенаправленно сведения о валюте не ищут.

Как утверждают 7% участников исследования, они постоянно следят за курсами, поскольку у них есть сбережения в валюте.

Ещё 18% опрошенных следят за динамикой курсов, хотя сбережений в ней не держат.

Опрос проводился в соцсетях. Его участниками стали 11,4 тыс. человек.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов назвал юань одной из ключевых развивающихся валют.

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