В Руспродсоюзе прокомментировали ситуацию с кофе

Представитель ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз Ирина Нагайцева прокомментировала ситуацию с кофе.

«Действительно, некоторые производители разных видов продукции сегодня объявили об уходе из России или о приостановке работы. В частности, если говорить о кофе, то об этом заявил производитель кофе Paulig, однако остальные транснациональные компании остаются, в частности Nestle, производящий Nescafe», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, в России продолжат работу и отечественные производители, и они будут делать всё возможное, чтобы потребители не ощутили возможных сложностей с поставками.

Ранее руководитель направления «финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию, когда производитель уменьшает размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.