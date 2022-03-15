В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности прокомментировали ситуацию в отрасли

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В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) прокомментировали ситуацию в отрасли.

Об этом сообщает Life.ru.

«Предприятия отрасли предпринимают усилия, чтобы не допустить скачкообразного роста отпускных цен. Компании традиционно компенсируют рост стоимости ингредиентов за счёт внедрения инноваций, оптимизации производственных и бизнес-процессов, собственной маржинальности», — заявил представитель ассоциации.

По его словам, ситуация у всех производителей разная — каждое предприятие имеет собственную бизнес-модель, одни компании по-прежнему работают на старых запасах сырья и упаковки, другие уже подписали новые контракты, а с кем-то поставщики сырья расторгли существующие соглашения.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию, когда производитель уменьшает размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.

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