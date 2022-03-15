В Ижевске пресекли деятельность сети подпольных казино

В Ижевске по подозрению в незаконной организации и проведении азартных игр задержаны восемь человек.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По версии следствия, мужчина организовал подпольные казино в четырёх заведениях. Для работы администраторами он привлёк семь женщин.

«Подозреваемые признали вину в совершённом преступлении», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе регионального МВД добавили, что каждый игровой зал был оборудован отдельным входом и системой видеонаблюдения.

Изъято более 80 системных блоков с установленным игровым оборудованием и 350 тыс. рублей.

Организатора заключили под стражу, остальные отпущены под подписку о невыезде.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что сотрудники ФСБ задержали в Керчи членов преступной группы, организовавшей подпольное казино.