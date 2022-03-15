В Ижевске пресекли деятельность сети подпольных казино
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
По версии следствия, мужчина организовал подпольные казино в четырёх заведениях. Для работы администраторами он привлёк семь женщин.
«Подозреваемые признали вину в совершённом преступлении», — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе регионального МВД добавили, что каждый игровой зал был оборудован отдельным входом и системой видеонаблюдения.
Изъято более 80 системных блоков с установленным игровым оборудованием и 350 тыс. рублей.
Организатора заключили под стражу, остальные отпущены под подписку о невыезде.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что сотрудники ФСБ задержали в Керчи членов преступной группы, организовавшей подпольное казино.