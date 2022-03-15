В Татарстане рассказали о ситуации с обеспечением товарами повышенного спроса

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Вице-премьер Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров ходе брифинга в кабмине заявил, что регион обеспечен товарами повышенного спроса как минимум на два месяца.
В Татарстане рассказали о ситуации с обеспечением товарами повышенного спроса
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

Об этом сообщает «Бизнес Online».

При этом он отметил, что повышенный спрос на некоторые продукты в Татарстане наблюдается с конца февраля.

«На сегодняшний день нами проанализирована потребность в продуктах питания, по которым в последнее время наблюдается ажиотажный спрос: подсолнечное масло, сахарный песок, мука. По всем этим позициям в республике имеется запас как минимум на два месяца», — заверил министр.

Он пояснил, что двухмесячный запас — это объём продукции, который способны вместить распределительные центры, склады и хранилища в республике. По его словам, поставки идут регулярно.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области отметили рост цен на ряд продуктов.

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