В Татарстане рассказали о ситуации с обеспечением товарами повышенного спроса

Вице-премьер Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров ходе брифинга в кабмине заявил, что регион обеспечен товарами повышенного спроса как минимум на два месяца.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

При этом он отметил, что повышенный спрос на некоторые продукты в Татарстане наблюдается с конца февраля.

«На сегодняшний день нами проанализирована потребность в продуктах питания, по которым в последнее время наблюдается ажиотажный спрос: подсолнечное масло, сахарный песок, мука. По всем этим позициям в республике имеется запас как минимум на два месяца», — заверил министр.

Он пояснил, что двухмесячный запас — это объём продукции, который способны вместить распределительные центры, склады и хранилища в республике. По его словам, поставки идут регулярно.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области отметили рост цен на ряд продуктов.