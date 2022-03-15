Приморье готово принять 1350 беженцев из Донбасса

На территории Приморского края создано 14 пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса. Регион готов принять 1350 человек.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Пункты действуют на базе гостиниц и домов отдыха в крупнейших городах региона, в том числе во Владивостоке, Артёме и Уссурийске.

«Каждый ПВР готов принять от 27 до 330 человек. Пункты оснащены всем необходимым для нормальной жизни, включая трёхразовое питание», — цитирует ИА PrimaMedia пресс-службу правительства Приморья.

Ранее сообщалось, что в Бурятию прибудут 1402 беженца из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины.