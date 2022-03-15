Приморье готово принять 1350 беженцев из Донбасса

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На территории Приморского края создано 14 пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса. Регион готов принять 1350 человек.
Приморье готово принять 1350 беженцев из Донбасса
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Пункты действуют на базе гостиниц и домов отдыха в крупнейших городах региона, в том числе во Владивостоке, Артёме и Уссурийске.

«Каждый ПВР готов принять от 27 до 330 человек. Пункты оснащены всем необходимым для нормальной жизни, включая трёхразовое питание», — цитирует ИА PrimaMedia пресс-службу правительства Приморья.

Ранее сообщалось, что в Бурятию прибудут 1402 беженца из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины.

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