Приморье готово принять 1350 беженцев из Донбасса
- РИА Новости
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
Пункты действуют на базе гостиниц и домов отдыха в крупнейших городах региона, в том числе во Владивостоке, Артёме и Уссурийске.
«Каждый ПВР готов принять от 27 до 330 человек. Пункты оснащены всем необходимым для нормальной жизни, включая трёхразовое питание», — цитирует ИА PrimaMedia пресс-службу правительства Приморья.
Ранее сообщалось, что в Бурятию прибудут 1402 беженца из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины.