В московском лесопарке «Кусково» начали подготовку к восстановительным работам

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В лесопарке «Кусково» приступили к инженерной подготовке территории к восстановительным работам.

По данным «Известий» со ссылкой на мэрию Москвы, подготовительные работы проведут перед тем, как приступить к обустройству дорожек, спортивных и детских площадок, павильонов и тропинок. Отмечается, что работы не затронут территорию музея-усадьбы «Кусково».

«В настоящий момент огорожен участок между Рассветной аллеей и Кусковским просеком до экоцентра «Кусково». В месте производства работ имеются информационные баннеры с указанием их сроков и контактами ответственных лиц», — заявил замглавы департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин подписал постановление о введении нового порядка авансовых платежей для поддержки строительной отрасли.

Размер аванса по госконтрактам в сфере строительства будет составлять 70% вместо прежних 50%.

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