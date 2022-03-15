В Тверской области зафиксировали 308 случаев коронавируса за сутки

В Тверской области зафиксировали 308 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Госпитализированы 104 жителя. Вылечились 1025 человек.

Общее число заболевших в регионе достигло 153 621, выздоровевших — 107 315.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 за минувшие 24 часа сделали 1254 жителя, передаёт «Реальное время» со ссылкой на штаб.

Всего в республике вакцинировался 2 479 521 человек, оба компонента вакцины получили 1 925 897. Ревакцинировались 264 245 жителей.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.