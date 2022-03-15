В Кемеровской области подтвердили 352 случая коронавируса за сутки
- Gettyimages.ru
- © dmphoto
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 153 315 человек, вылечились 141 354.
На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 9762 пациента.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за минувшие 24 часа выявили 1264 случая COVID-19, передаёт ФАН со ссылкой на оперштаб. Госпитализирован 201 пациент. Выздоровел 6031 житель.
Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.