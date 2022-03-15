В Кемеровской области подтвердили 352 случая коронавируса за сутки

В Кемеровской области подтвердили 352 случая коронавируса за последние сутки. Выздоровел 491 житель.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 153 315 человек, вылечились 141 354.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 9762 пациента.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за минувшие 24 часа выявили 1264 случая COVID-19, передаёт ФАН со ссылкой на оперштаб. Госпитализирован 201 пациент. Выздоровел 6031 житель.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.