В Кемеровской области подтвердили 352 случая коронавируса за сутки

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В Кемеровской области подтвердили 352 случая коронавируса за последние сутки. Выздоровел 491 житель.
В Кемеровской области подтвердили 352 случая коронавируса за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 153 315 человек, вылечились 141 354.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 9762 пациента.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за минувшие 24 часа выявили 1264 случая COVID-19, передаёт ФАН со ссылкой на оперштаб. Госпитализирован 201 пациент. Выздоровел 6031 житель.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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