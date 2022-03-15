В Татарстане подтвердили 574 случая COVID-19 за сутки

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В Татарстане подтвердили 574 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 58 жителей.
В Татарстане подтвердили 574 случая COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Edwin Tan

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на оперативный штаб.

Выздоровели за минувшие 24 часа 467 человек, всего — 112 216.

Также стало известно, что в Удмуртии более 127 тыс. жителей прошли ревакцинацию от коронавируса, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Через шесть — восемь месяцев после перенесённой коронавирусной инфекции или первой вакцинации уровень антител в организме постепенно начинает снижаться, и мы снова становимся уязвимы для вируса. Ревакцинация позволяет сохранить напряжённость иммунитета, это важно даже в период снижения заболеваемости», — заявила замминистра здравоохранения республики Марина Петренко.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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